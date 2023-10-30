В Иране готовятся к рестайлингу старого «Логана»

Иранское издание Khodro Bank поделилось снимками прототипа Pars Khodro Cadilla P90. Четырёхдверку запечатлели во время перевозки, что говорит о том, что сборка модели не за горами, хотя сертификация пока не завершена. Впрочем, дизайн едва ли поменяется: иранская копия «Логана» первого поколения получит оригинальную оптику, бамперы, приборку, тачскрин в салоне и двигатель Peugeot.

© Khodro Bank

Ключевое техническое отличие Pars Khodro Cadilla P90 — атмосферный 16-клапанный двигатель ME16 объёмом 1,6 литра. Речь идёт о моторе Peugeot TU5 иранской сборки: агрегат выдаёт 110 лошадиных сил и 147 Нм крутящего момента. Ходили слухи об установке на местные «Логаны» двигателей Lada, но подтверждения они не нашли.

Khodro Bank

Khodro Bank

Khodro Bank

На первых порах Pars Khodro Cadilla P90 будет доступен только с 5-ступенчатой «механикой», но в будущем вероятен вариант с классической автоматической коробкой передач неизвестного происхождения.

Khodro Bank

Другие отличия от исходника — медиасистема с небольшим тачскрином, приборная панель с аляпистыми шкалами и экранчиком бортового компьютера. Сзади иранский седан вполне симпатичный, хотя пришлось поменять штамповку крышки багажника. А вот спереди дизайн шокирует: бампер совсем негармоничный.