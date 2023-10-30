В Иране готовятся к рестайлингу старого «Логана»

Иранское издание Khodro Bank поделилось снимками прототипа Pars Khodro Cadilla P90. Четырёхдверку запечатлели во время перевозки, что говорит о том, что сборка модели не за горами, хотя сертификация пока не завершена. Впрочем, дизайн едва ли поменяется: иранская копия «Логана» первого поколения получит оригинальную оптику, бамперы, приборку, тачскрин в салоне и двигатель Peugeot.
Ключевое техническое отличие Pars Khodro Cadilla P90 — атмосферный 16-клапанный двигатель ME16 объёмом 1,6 литра. Речь идёт о моторе Peugeot TU5 иранской сборки: агрегат выдаёт 110 лошадиных сил и 147 Нм крутящего момента. Ходили слухи об установке на местные «Логаны» двигателей Lada, но подтверждения они не нашли.
На первых порах Pars Khodro Cadilla P90 будет доступен только с 5-ступенчатой «механикой», но в будущем вероятен вариант с классической автоматической коробкой передач неизвестного происхождения.
Другие отличия от исходника — медиасистема с небольшим тачскрином, приборная панель с аляпистыми шкалами и экранчиком бортового компьютера. Сзади иранский седан вполне симпатичный, хотя пришлось поменять штамповку крышки багажника. А вот спереди дизайн шокирует: бампер совсем негармоничный.
По официальным данным доля иранских комплектующих в конструкции Pars Khodro Cadilla P90 достигает 97 процентов, то есть импортозамещение почти абсолютное. Не исключено, что со временем ближневосточный клон «Логана» доберётся и до российского рынка.