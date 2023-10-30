Каждый четвертый российский автолюбитель готов пересесть на электрокар

Четверть российских автолюбителей хотели бы купить электрокар. Остальные же пока не готовы это сделать из-за отсутствия развитой инфраструктуры для обслуживания таких машин и высоких цен. Таковы результаты опроса, проведенного "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

© Пресс-служба Kia

Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), о твердом желании купить электромобиль заявили 25% опрошенных. Больше всего желающих среди самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет (39%), а также в Москве и Московской области (34%). Не готовы покупать электрокар 40%. Наиболее высок этот показатель среди водителей старше 55 лет (45%) и на Северном Кавказе (48%). При этом 35% респондентов не имеют четкого мнения относительно приобретения электромобиля.

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Среди тех, кто готов приобрести электрокар, 26% рассматривают к покупке российские электромобили, а 74% предпочтут подобное авто иностранного производства. Мужчины гораздо более решительно настроены в пользу иностранных электрокаров, чем женщины (81% против 66%), а женщины намного лояльнее мужчин к отечественным машинам (49% против 37%). Иностранные электромобили наиболее популярны у водителей возрастной категории 41-55 лет (78%), а также у сибиряков и уральцев (по 78%), отечественные - у водителей 26-40 лет (47%) и на Северном Кавказе (53%).

Относительно стоимости электромобилей 82% участников опроса завили, что готовы потратить на покупку менее 2 млн рублей, 17% - от 2 до 5 миллионов и лишь 1% - от 5 до 10 млн рублей. При этом 60% не знают о скидках на электрокары в рамках льготной программы автокредитования (65% женщин, 65% водителей старше 55 лет, 74% автолюбителей в Приволжском федеральном округе). Что-то слышали о таких скидках 30%. Лишь 10% опрошенных твердо знают о возможности приобрести электромобили со скидкой в размере 25%. Наиболее информированы в этом отношении самые молодые водители в возрасте 18-25 лет (21%), а также на Северном Кавказе (21%) и в Московском регионе (18%).

Среди главных причин, по которым опрошенные не готовы сегодня приобретать электромобиль, 29% отметили отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания таких машин, 25% отпугивает высокая цена. На слабый аккумулятор ("на них далеко не уедешь") указали 12%. По 4% назвали недостаточный выбор моделей и недоверие к качеству производства. А 24% опрошенных вполне устраивают привычные машины на двигателе внутреннего сгорания.

Как отмечает директор департамента дистрибуции и развития дилерской сети "Моторинвест" Алексей Ледков, сегодня выгода от владения электромобилем очевидна - это более экономичное и экологичное средство передвижения. Рынок электромобилей еще не сформировался, но растет очень быстрыми темпами. Параллельно развивается и инфраструктура, которая уже позволяет без проблем пользоваться электрокаром в больших городах.