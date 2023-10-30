Канадский профсоюз Unifor начинает забастовки на всех заводах Stellantis

Профсоюз Unifor объявил забастовку на предприятиях Stellantis в Канаде. Об этом сообщает издание Reuters .

В материале отмечается, что более 8200 членов участвуют в забастовке из-за несогласия с условиями трудовых контрактов и требуют повышения заработной платы, пенсий и защиты при переходе на электромобили. Представители Stellantis выразили разочарование и готовы продолжить переговоры.