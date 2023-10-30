Серийный пикап Tesla Cybertruck удивил снаряженной массой
Серийный пикап Tesla Cybertruck удивил снаряженной массой. На профильном форуме CybertruckOwnersClub поделились выдержками из документов Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Оказалось, что на старте продаж предложат две версии: Standard (с двумя электромоторами) и Performance (с тремя электромоторами). Даже базовая версия будет относиться к категории G (снаряженная масса более 8001 фунта или 3629 килограммов)!
Для трёхмоторной Tesla Cybertruck заявлена категория H (снаряжённая масса свыше 9001 фунта или 4082 килограммов). Следовательно, самый мощный грузовичок от Илона Маска будет играть в весовой категории GMC Hummer EV и окажется на полтонны тяжелее грузовика ГАЗ «Валдай! Любопытно, что автономность «Кибертрака» должна быть неплохой: около 350 миль (560 километров) при замерах без нагрузки.
Уже понятно, что о базовой заднеприводной версии Tesla Cybertruck за 40 тысяч долларов нет и речи: такая модификация попросту не сертифицирована. Нет и никакой новой информации по характеристикам и ценам, хотя до начала поставок клиентам остаётся меньше месяца. Очевидно, что до 30 ноября пикап должен появиться в рейтинге EPA, то есть показатели запаса хода и мощности всё-таки станут достоянием общественности.
Изначально Илон Маск заявлял, что трёхмоторная топ-версия будет стоить 70 тысяч долларов, однако сегодня такая цена выглядит слишком оптимистично. Конкуренты дороже: максимально оснащённый Ford F-150 Lightning обойдётся в 92 тысячи долларов, Rivian R1T — в 80 тысяч долларов, GMC Hummer EV — в 120 тысяч долларов.