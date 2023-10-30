Серийный пикап Tesla Cybertruck удивил снаряженной массой. На профильном форуме CybertruckOwnersClub поделились выдержками из документов Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Оказалось, что на старте продаж предложат две версии: Standard (с двумя электромоторами) и Performance (с тремя электромоторами). Даже базовая версия будет относиться к категории G (снаряженная масса более 8001 фунта или 3629 килограммов)!

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Для трёхмоторной Tesla Cybertruck заявлена категория H (снаряжённая масса свыше 9001 фунта или 4082 килограммов). Следовательно, самый мощный грузовичок от Илона Маска будет играть в весовой категории GMC Hummer EV и окажется на полтонны тяжелее грузовика ГАЗ «Валдай! Любопытно, что автономность «Кибертрака» должна быть неплохой: около 350 миль (560 километров) при замерах без нагрузки.

Уже понятно, что о базовой заднеприводной версии Tesla Cybertruck за 40 тысяч долларов нет и речи: такая модификация попросту не сертифицирована. Нет и никакой новой информации по характеристикам и ценам, хотя до начала поставок клиентам остаётся меньше месяца. Очевидно, что до 30 ноября пикап должен появиться в рейтинге EPA, то есть показатели запаса хода и мощности всё-таки станут достоянием общественности.