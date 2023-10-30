Летающие автомобили Xpeng AeroHT будут иметь парашюты на всякий случай
У Xpeng AeroHT есть амбициозные цели на будущее, и теперь у них есть способ обеспечить безопасность пассажиров, если одна из них не сработает. Только что была представлена новая многопарашютная спасательная система для летающих автомобилей. Система вышла из стадии предразработки и уже проходит полноценные испытания в воздухе.
Летающие автомобили, кажется, одновременно повсюду и нигде. Компании со всего мира представили концепции летающих автомобилей и несколько прототипов летающих автомобилей. Компания Xpeng AeroHT не является исключением и представила две концепции летающих автомобилей, которые действуют как настоящие трансформеры.
Один вопрос, который все еще ждет ответа, заключается в том, что происходит, когда летающий автомобиль попадает в чрезвычайную ситуацию, пока он еще находится в воздухе. Xpeng AeroHT считает, что ее новая многопарашютная система безопасности может стать решением. Оно даже опубликовало видео полномасштабных испытаний парашютов в воздухе.
В этом фильме мы видим корабль eVTOL, зависающий примерно в 50 м в воздухе перед раскрытием парашюта. Панель в передней части корабля взрывается небольшим пиротехническим зарядом, и парашюты взлетают в небо. Они прикрепляются к кораблю через единственную точку в центре корпуса, которая затем доходит до каждого угла.
Хотя кажется, что первоначальный удар от подъемной силы парашюта может быть неприятным, нет никаких сомнений в том, что корабль опускается гораздо медленнее, чем если бы он просто упал с неба. Xpeng AeroHT сообщает, что участвовавший в тесте корабль приземлился со скоростью 5,2 м/с. Пока еще неизвестно, взлетят ли когда-нибудь летающие автомобили. Однако одно можно сказать наверняка: технология обеспечения безопасности этих кораблей уже находится в стадии разработки.