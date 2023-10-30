Летающие автомобили Xpeng AeroHT будут иметь парашюты

У Xpeng AeroHT есть амбициозные цели на будущее, и теперь у них есть способ обеспечить безопасность пассажиров, если одна из них не сработает. Только что была представлена новая многопарашютная спасательная система для летающих автомобилей. Система вышла из стадии предразработки и уже проходит полноценные испытания в воздухе.

Летающие автомобили, кажется, одновременно повсюду и нигде. Компании со всего мира представили концепции летающих автомобилей и несколько прототипов летающих автомобилей. Компания Xpeng AeroHT не является исключением и представила две концепции летающих автомобилей, которые действуют как настоящие трансформеры.

Один вопрос, который все еще ждет ответа, заключается в том, что происходит, когда летающий автомобиль попадает в чрезвычайную ситуацию, пока он еще находится в воздухе. Xpeng AeroHT считает, что ее новая многопарашютная система безопасности может стать решением. Оно даже опубликовало видео полномасштабных испытаний парашютов в воздухе.

В этом фильме мы видим корабль eVTOL, зависающий примерно в 50 м в воздухе перед раскрытием парашюта. Панель в передней части корабля взрывается небольшим пиротехническим зарядом, и парашюты взлетают в небо. Они прикрепляются к кораблю через единственную точку в центре корпуса, которая затем доходит до каждого угла.