В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

Минтрансу РФ предложили снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час, сообщает газета "Известия". С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Он предлагает внести соответствующие изменения в постановление правительства о ПДД. По словам парламентария, за последние несколько лет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов выросло в семь раз.

Он напомнил, что в 2019 году было 142 аварии, а в 2022 году – 941. Число раненых увеличилось в семь раз – с 147 до 976 человек.

Поездки на электросамокатах поставили на паузу из-за непогоды в Москве. В столичном Дептрансе объяснили, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. В связи с этим операторы аренды приостановили работу электросамокатов, пока не улучшится погода.

Отмечается, что с возвращением температуры воздуха выше нуля сервисы аренды продолжат работу.