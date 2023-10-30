Новый порядок уплаты утильсбора призван ограничить параллельный импорт

С 29 октября в России увеличился утильсбор, но не для всех. Для автомобилистов-частников, которые ввозят в Россию машину возрастом до трех лет и с мотором объемом меньше трех литров, действует льготный режим по уплате утильсбора. Теперь же конкретизировали условия, которые нужно соблюсти, чтобы получить льготу, в ином случае заплатить придется на порядок больше. Новые правила уплаты утильсбора направлены на то, чтобы ограничить ввоз серых автомобилей физлицами для последующей перепродажи менее чем через год.

Постановление, вступившее в силу 29 октября, опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации России. Изменения внесены в части порядка уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним. И контролировать это будет Федеральная таможенная служба (ФТС), а не налоговые органы, как прежде.

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Для того, чтобы уплатить утильсбор по льготной ставке, которая составляет 3,4-5,2 тысячи рублей в зависимости от возраста автомобиля, необходимо соблюсти ряд условий. Первое — указать, что машина ввозится для личного использования, и зарегистрировать ее в ГИБДД на непосредственного плательщика утильсбора в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера. Второе — автомобиль не должен помещаться под какие-либо таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (за исключением таможенной процедуры таможенного транзита).

Как сообщает «Автоньюс» со ссылкой на ФТС, воспользоваться льготами не выйдет, если на человека, который ввез автомобиль, в течение года оформляются ввоз и покупки других машин. Если же автомобиль был ввезен в соответствии с перечисленными выше условиями, но перепродан до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера, то новоиспеченному владельцу необходимо доплатить корректную сумму утилизационного сбора по полной ставке. Иными словами, в этом случае обычным покупателям придется заплатить за машину больше.