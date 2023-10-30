Автодилеры объяснили, почему машины не будут дешеветь
Благодаря росту курсу рубля цены на новые автомобили могут в некоторой степени стабилизоваться, однако снижения стоимости в ближайшее время ждать не стоит, об этом "Российской газете" рассказали эксперты отрасли, в том числе и дилеры.
"Это объясняется тем, что на ценовую политику автоконцернов влияет не только курс валют, но и ряд других факторов. В том числе рост утилизационного сбора и логистических издержек на транспортировку машин. Поэтому цены не снизятся, особенно в отношении моделей, поставляемых по параллельному импорту.
Но у потребителей еще остаются возможности приобрести новые авто с выгодой - во время действия специальных предложений от производителей или дилеров", - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский также считает, что нынешняя стабилизация курса рубля не особо отразится на ценах на машины.
"Снижения стоимости автомобилей ждать не стоит. В 2023 году конъюнктура рынка существенно изменилась. На данный момент доля китайских автомобилей в структуре российского рынка выросла до 46%. Сейчас на них приходится 97% всех поставок зарубежных автомобилей в Россию. По итогам года их доля вырастет, как минимум, до 60%. Точные показатели будут зависеть от экономической и политической обстановки, курсов валют и доступности авто у дилеров", - рассказал Ольховский.
По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, курс валют - не единственный фактор, влияющий на стоимость новых машин.
"Логистические издержки, которые растут по мере ужесточения санкций в отношении РФ и стран, готовых к партнерству с Россией, а также увеличение утилизационного сбора - основные критерии, определяющие политику ценообразования у автопроизводителей. Инфляция и существующий дефицит предложения в сегменте новых автомобилей при растущем спросе - еще одни причины того, что до конца года они не только не станут дешевле, но и могут прибавить 20-30% цены", - добавил Житнухин.
Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3 130 000 рублей. Таким образом, этот показатель впервые преодолел 3-миллионную отметку. Цены на новые автомобили именно в последний месяц лета выросли наиболее существенно в этом году.