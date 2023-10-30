Автодилеры объяснили, почему машины не будут дешеветь

"Логистические издержки, которые растут по мере ужесточения санкций в отношении РФ и стран, готовых к партнерству с Россией, а также увеличение утилизационного сбора - основные критерии, определяющие политику ценообразования у автопроизводителей. Инфляция и существующий дефицит предложения в сегменте новых автомобилей при растущем спросе - еще одни причины того, что до конца года они не только не станут дешевле, но и могут прибавить 20-30% цены", - добавил Житнухин.