Машины, которые очень сложно угнать

Мы часто рассказываем вам про самые надежные или быстрые автомобили, но есть еще один параметр, по которому нужно подбирать будущую машину – это угоняемость. Автомобильные угоны хоть и снизились в самых крупных городах планеты, но как класс преступлений никуда не делись. Если ваша машина не стоит в охраняемом паркинге с кучей камер, то она точно в зоне риска, даже если вы живете в густонаселенном районе. Cайт Carbuzz, на основе открытых данных страховых компаний, подготовил список самых трудноугоняемых машин, с которым мы поработали и отобрали для вас самые интересные варианты, с учетом нашей страны.

© Wikimedia Commons

Tesla Model Y

Видео дня

На первом месте расположилась Tesla Model Y, но сюда можно поставить любую современную модель Tesla, так как с точки зрения безопасности они максимально похожи. Так почему же угонщики не любят автомобили Tesla? Все дело в слишком умной системе, которая контролирует машину 24 часа в сутки. Если Tesla просто подумает, что рядом с ней происходит какое-то действие, а тем более противоправное, она сразу включит запись со всех камер и будет отображать происходящее на большом экране в салоне, что уже делает процесс угона некомфортным.

Wikimedia Commons

Помимо этого, чтобы завести машину нужен специальный ключ или пин-код, который просто так не подделаешь. Но даже если все это не остановит, то машина все-равно остается на связи, благодаря GPS-слежению, а системы там очень мощные. Не забываем, что Tesla напичкана всякими системами, вроде умного автопилота, который должен до сантиметра знать, где находится машина. Это вам не модуль в багажнике заглушить. Все это делает автомобили Tesla максимально непривлекательными для угона. С 2020 по 2022 в Америке было застраховано 372 928 единиц автомобилей Tesla Model Y, а выплат по угонам было всего 4. Не четыре тысячи, а просто четыре.

Volvo XC90

Автомобили Volvo всегда славились безопасностью и надежностью. Но они еще и на втором месте в списке нелюбимых машин автоугонщиков. Проблема с угоном заключается в следующем: как только Volvo заподозрит, что происходит нечто неправильное с точки зрения законности проникновения в салон, она самостоятельно свяжется с полицией и передаст все данные, а еще - включит режим отслеживания, который будет доступен как полицейским, так и владельцу автомобиля. И пока угонщик будет мудрить над отключением целой системы, которая, мы уверены, спрятана очень глубоко в машине, его просто повяжут на месте преступления.

Wikimedia Commons

За два года застраховали 310 965 таких машин, а выплат по угонам осуществили всего 43.

Lexus UX

Изначально при выходе данной модели многие скептически отнеслись к системе безопасности из-за цифрового ключа, который можно клонировать удаленным сканнером. Но Lexus решил эту проблему специальным футляром, который ограничивает действие электронного ключа, а без него старт машины невозможен. Если ключ спрятан в чехол, то клонирование с расстояния невозможно.

Wikimedia Commons

Вот такое простое решение сделало угон новых Lexus очень сложной задачей, а потому из 39 808 застрахованных машин в руки угонщиков попали всего 10 единиц.

Cadillac XT5

Достаточно популярная молодежная машина, которая ранее часто становилась добычей угонщиков. В новом поколении Cadillac сильно поработал над штатной системой блокировки, которая отключает бензонасос, блокирует рулевую колонку, оснащена датчиками объема салона и наклона кузова, а также имеет резервный канал к аккумулятору, что делает бесполезным перерезание силового провода.

Wikimedia Commons

Все это сделало машину незавидной добычей, так как она не очень дорогая, а мучений слишком много. Из 53 584 застрахованных экземпляров угнано лишь 10.

Land Rover

В новых автомобилях Land Rover изменила подход к охранной сигнализации, и теперь нужно изрядно помучиться, чтобы угнать машину. Система имеет параллельную связь с ключом и смартфоном, что исключает возможность угона, даже если ваш телефон украли. То же самое касается ключа без смартфона, с которого можно деактивировать автомобиль.

Wikimedia Commons

Помимо этого, есть режим обслуживания и парковки, когда машина может ехать или медленно, или не может передвигаться вовсе, а также есть оповещение при любых действиях, что удобно, если вы пользуетесь услугами парковщика. Это привело к тому, что из 32 971 машины угнать смогли лишь 25 штук.

Mercedes-Benz GLE

Автомобили Mercedes-Benz всегда славились высоким уровнем комфорта, а теперь еще и хорошей противоугоннкой. Здесь точных деталей неизвестно, так как компания осознанно не раскрывает их, дабы не облегчать жизнь угонщикам. Но точно известно, что есть защита от буксирования, громкая сирена и комплекс аппаратных мер внутри самой машины. Из 63 116 застрахованных угнать удалось лишь 22.