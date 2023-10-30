Россияне купили китайских машин на 1 трлн рублей

Как сообщает "Автостат-Инфо", по итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили в общей сложности 1,02 триллиона рублей на китайские автомобили.

Только за сентябрь компании из КНР заработали на российском рынке 189 миллиардов рублей. При этом больше всего денег (105 млрд) за первые девять месяцев этого года граждане потратили на покупку Chery Tiggo 7 Pro.

На втором месте - кроссовер Haval Jolion. С января по сентябрь наши граждане потратили на покупку этой модели 74,6 млрд рублей. Первую тройку замыкает Omoda C5 (69,6 млрд рублей).

Ранее стало известно, что в 2023 году число дилерских центров китайских брендов достигло почти 2 тысяч. К концу 2023 года их может стать еще на 300 больше. Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети.

Доля китайских автомобилей на российском рынке за год выросла в 2,7 раза - с 17 до 46%. Другие бренды "схлопываются": корейские авто просели с 25 до 8%, европейские - с 20 до 5%, японские - с 12 до 6%.