BYD наступает Tesla на пятки

Tesla может лишиться звания лидера в сегменте электромобилей. На пятки американской компании наступает китайский BYD: по итогам третьего квартала автопроизводителю из КНР не хватило нескольких тысяч машин, чтобы обогнать Tesla по продажам. Как сообщает Insideevs, Tesla завершила квартал с результатом 435 059 отгруженных электрокаров, BYD же реализовал 431 603 машины. Все решит четвертый квартал — если рост продаж Tesla замедлится, то новым лидером сегмента станет BYD.

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Tesla в третьем квартале увеличила продажи на 27 процентов, однако из-за модернизации заводов готовой темп производства несколько замедлился. BYD же отчиталась о росте реализации на 67 процентов. Третий по объемам продаж электромобилей — концерн Volkswagen Group, результат которого 209 394 экземпляра (рост на 41%).

За девять месяцев 2023 года года Tesla продала более 1,3 миллиона электромобилей (+46 процентов к результату января-сентября 2022-го), показатель BYD за тот же период превысил 1 миллион машин (+80 процентов), а Volkswagen Group — полмиллиона единиц (+45 процентов).

Если же говорить о результатах 2022 года, то Tesla поставила более 1,3 миллиона электромобилей (рост на 40 процентов по сравнению с коронавирусным 2021-м), BYD продала более 0,9 миллиона машин (рост на 184 процента), а Volkswagen Group — более 0,57 миллиона (рост на 26 процентов).