В Китае на тестах заметили Lada Vesta SW Cross

В Китае на испытательном полигоне фотошпионами был замечен Lada Vesta SW Cross. Пресс служба АвтоВАЗа ситуацию никак не прокомментировала. Поскольку пока еще официальных заявлений и комментариев от завода не поступило, то появились предположения.

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Одной из популярных в интернете версий стало предположение, что российскую Ладу хотят ввести на экспорт авторынка Китая, поэтому машину обкатывают по их дорогам. Однако в этой версии есть несостыковка: ВАЗовский конвейер не справляется с потоком производства внутри страны, да и плюс ко всему на дорогах "поднебесной" и без того огромное количество разнообразных моделей.

Еще одна версия — это сотрудничество Лады с другим брендом из Китая в плане визуальной модификации Vesta SW Cross. Эта версия похожа на правду, поскольку на фото можно заметить, что на некоторых частях машины наклеен камуфляж, под которым могут располагаться детали, о которых представители АвтоВАЗа пока решили умолчать.Третьей версией появления отечественной Лады в Китае считают перезапуск производства.