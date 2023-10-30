В Китае на тестах заметили Lada Vesta SW Cross
В Китае на испытательном полигоне фотошпионами был замечен Lada Vesta SW Cross. Пресс служба АвтоВАЗа ситуацию никак не прокомментировала. Поскольку пока еще официальных заявлений и комментариев от завода не поступило, то появились предположения.
Одной из популярных в интернете версий стало предположение, что российскую Ладу хотят ввести на экспорт авторынка Китая, поэтому машину обкатывают по их дорогам. Однако в этой версии есть несостыковка: ВАЗовский конвейер не справляется с потоком производства внутри страны, да и плюс ко всему на дорогах "поднебесной" и без того огромное количество разнообразных моделей.
Еще одна версия — это сотрудничество Лады с другим брендом из Китая в плане визуальной модификации Vesta SW Cross. Эта версия похожа на правду, поскольку на фото можно заметить, что на некоторых частях машины наклеен камуфляж, под которым могут располагаться детали, о которых представители АвтоВАЗа пока решили умолчать.Третьей версией появления отечественной Лады в Китае считают перезапуск производства.
Пока что АвтоВАЗу не удалось восстановить производство моделей с автоматической коробкой. До ухода из России концерна Renalut-Nissan в комплектации с автоматической коробкой использовались их компоненты. В данный момент комплектующие стали недоступны, и машина потеряла популярность. Есть вероятность, что эти детали планируют заменить китайскими комплектующими. Более того, президент АвтоВАЗа Максим Соколов летом сообщал, что обновленная Vesta к концу 2023 года будет оборудована китайскими вариаторами. Если взвесить все за и против, проанализировать высказывания начальства Волжского автозавода, события и факты, то эта версия более вероятна. В скором времени нам наверняка станут известны причины появления Lada на испытательных полигонах Китая