GM предлагает владельцам Chevrolet Bolt по 1400 долларов

Эта инициатива связана с проблемами, сопровождавшими Bolt на протяжении всего его жизненного цикла. Вследствие выявленных неисправностей в АКБ, произведенных LG, которые могут привести к возгораниям, GM несколько раз отзывала электромобили и временно приостанавливала производство для поиска решения проблемы. Вместо обещанной замены аккумуляторов у моделей 2020–2022 годов Chevrolet решила установить новое ПО.

По заявлению GM, обновленное ПО уведомит владельца через информационный центр автомобиля о возможных проблемах с аккумулятором. Это решение вызывает недовольство у многих клиентов, особенно после обещания новых аккумуляторов для их авто, пишет SPEEDME.RU. Но GM уточнила, что владельцы имеют право на выплату 1400 долларов после установки ПО до 31 декабря 2023 года. Это предложение распространяется только на владельцев Bolt EV/EUV в США.