УАЗ рассказал об "инновации" на главном конвейере

Ульяновский автозавод продолжает модернизацию выпускающих мощностей завода. На линии сварки СГР введена роботизированная система по завальцовке передних дверей, а на главном конвейере было заменено напольное покрытие.

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Перед инновацией на главном конвейере (так характеризуют процесс модернизации на УАЗе) модульная ПВХ-плитка прошла обкатку на небольшом участке площадью 50 кв. м. в течение двух месяцев. После успешного испытания ПВХ-плиткой был устлан центральный проезд главного конвейера.

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"Использование такого материала снизит расходы на ремонт и обслуживание полов в будущем", - сообщает корпоративное издание "Панорама", объясняя это высокой прочностью и износостойкостью плитки, выдерживающей большие статические и динамические нагрузки.

Кроме того, на УАЗе видят ещё один положительный эффект от новых полов: экологически чистые полы способны поглощать звуковые и вибрационные колебания, а благодаря пружинящему эффекту снижается нагрузка на спину и суставы при ходьбе. Поэтому в перспективе ПВХ-плиткой планируют выложить весь пол главного конвейера и применить на других участках.

На участке сварки СГР (старый грузовой ряд) введена в эксплуатацию роботизированная система по завальцовке передних дверей.

"Современная технология изготовления позволит улучшить производительность участка, повысить качество сборки, исключить выпуск бракованных деталей, добиться экономического эффекта за счет повышения качества", - объяснили на УАЗе.

Особо подчёркивается тот момент, что автозавод сделал практически всё своими силами: