УАЗ рассказал об "инновации" на главном конвейере и повышении качества "Буханки"
Ульяновский автозавод продолжает модернизацию выпускающих мощностей завода. На линии сварки СГР введена роботизированная система по завальцовке передних дверей, а на главном конвейере было заменено напольное покрытие.
Перед инновацией на главном конвейере (так характеризуют процесс модернизации на УАЗе) модульная ПВХ-плитка прошла обкатку на небольшом участке площадью 50 кв. м. в течение двух месяцев. После успешного испытания ПВХ-плиткой был устлан центральный проезд главного конвейера.
"Использование такого материала снизит расходы на ремонт и обслуживание полов в будущем", - сообщает корпоративное издание "Панорама", объясняя это высокой прочностью и износостойкостью плитки, выдерживающей большие статические и динамические нагрузки.
Кроме того, на УАЗе видят ещё один положительный эффект от новых полов: экологически чистые полы способны поглощать звуковые и вибрационные колебания, а благодаря пружинящему эффекту снижается нагрузка на спину и суставы при ходьбе. Поэтому в перспективе ПВХ-плиткой планируют выложить весь пол главного конвейера и применить на других участках.
На участке сварки СГР (старый грузовой ряд) введена в эксплуатацию роботизированная система по завальцовке передних дверей.
"Современная технология изготовления позволит улучшить производительность участка, повысить качество сборки, исключить выпуск бракованных деталей, добиться экономического эффекта за счет повышения качества", - объяснили на УАЗе.
Особо подчёркивается тот момент, что автозавод сделал практически всё своими силами:
"В течение нескольких месяцев, с октября по декабрь 2022 года, слесари-инструментальщики своими силами изготовили необходимую оснастку, соответствующую всем математическим параметрам и особенностям. Также сотрудники разработали пневматическую систему фиксации деталей. Специалисты отдела промышленной электроники параллельно занимались разработкой и написанием программы обработки детали. Учли и систему безопасности работы роботизированного комплекса".