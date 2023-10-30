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Расширена гамма кроссовера Dongfeng Aeolus Mage, который обещан России

Паркетник обрел на родине чисто электрическую версию, причем там такую пятидверку считают отдельной моделью.

Расширена гамма кроссовера Dongfeng Aeolus Mage, который обещан России
© Dongfeng

В Китае начали принимать заказы на «зеленый» кросс Dongfeng Aeolus Sky EV01. Модель позиционируют в качестве совершенно новой, хотя на деле перед нами – разновидность бензинового паркетника Dongfeng Aeolus Haohan. Последний дебютировал летом текущего года, он также бывает в виде гибрида. Кстати, исходный Haohan обещан и России, но у нас пятидверку будут продавать под именем Mage. Впрочем, вернемся к электрокроссу.

Dongfeng Aeolus Sky EV01

В основе Sky EV01 лежит платформа DSMA-E, то есть доработанная версия DSMA, которая, в свою очередь, легально сделана на базе «тележки» CMP концерна Stellantis. У электрического паркетника оригинальные бамперы и «глухая» вставка на месте радиаторной решетки. В остальном внешне Sky EV01 повторил братьев с ДВС.

Длина электроверсии равна 4670 мм, что на 20 мм больше, чем у Haohan/Mage, ширина – 1900 мм (-5 мм по сравнению с чисто бензиновым и гибридным кроссами), высота – 1613 мм (-17 мм). Расстояние между осями – те же 2775 мм, что и у донорского паркетника. Паспортный дорожный просвет электрокара – 145 мм.

В салоне – иной руль, вдобавок переделали центральный тоннель. Как и паркетники с ДВС, Aeolus Sky EV01 имеет отдельный экран приборки (10,25 дюйма) и мультимедиа-систему с вертикальным планшетом (10,4 дюйма). В списке оборудования нового исполнения также заявлены светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, «спортивные» кресла, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Dongfeng Aeolus Sky EV01

Dongfeng Aeolus Sky EV01 предложен с единственным электромотором, он установлен на передней оси и выдает 163 л.с. и 310 Нм. Паркетник укомплектован литий-железо-фосфатной батареей емкостью 50,82 кВт*ч. Заявленный запас хода – 445 км по циклу CLTC. Утверждается, что первую «сотню» электрокроссовер наберет за 8,7 секунды.

Предварительная стартовая цена Aeolus Sky EV01 – 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 657 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, бензиновый Aeolus Haohan сейчас стоит от 89 900 юаней (около 1 147 000 рублей), гибрид – от 99 900 юаней (1 274 000 рублей).

Dongfeng Aeolus Haohan, он же Aeolus Mage для России
Dongfeng Aeolus Haohan, он же Aeolus Mage для России

Что же касается России, то к нам исходный Haohan/Mage обещают привезти до конца первого квартала следующего года, компанию этому паркетнику составят еще семь новинок, однако чисто электрических моделей в списке пока нет.

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