В ГИБДД рассказали, как следует ездить в снегопад

Синоптики спрогнозировали в Москве сильный мокрый снег, переходящий в дождь, в понедельник 30 октября. Такая погода будет наблюдаться в течение всего дня, уточнили они. Столичная ГИБДД дала рекомендации для водителей в связи с плохой погодой.

Так, в Госавтоинспекции советуют быть предельно внимательными за рулем.

Там сообщили о необходимости снижать скорость при таких тяжелых погодных условиях, увеличивать дистанцию, перестраиваться плавнее, заблаговременно притормаживать перед поворотами и пешеходными переходами, внимательно смотреть по сторонам при приближении к пешеходным переходам и во время езды в жилых зонах.

Кроме того, рекомендации дали пешеходам. Им посоветовали «не спешить в такую погоду» и одеваться в яркую одежду со световозвращающими элементами. Кроме того, в ГИБДД призывают граждан переходить дорогу только в установленных местах.