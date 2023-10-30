В ГИБДД рассказали, как следует ездить в снегопад
Синоптики спрогнозировали в Москве сильный мокрый снег, переходящий в дождь, в понедельник 30 октября. Такая погода будет наблюдаться в течение всего дня, уточнили они. Столичная ГИБДД дала рекомендации для водителей в связи с плохой погодой.
Так, в Госавтоинспекции советуют быть предельно внимательными за рулем.
Там сообщили о необходимости снижать скорость при таких тяжелых погодных условиях, увеличивать дистанцию, перестраиваться плавнее, заблаговременно притормаживать перед поворотами и пешеходными переходами, внимательно смотреть по сторонам при приближении к пешеходным переходам и во время езды в жилых зонах.
Кроме того, рекомендации дали пешеходам. Им посоветовали «не спешить в такую погоду» и одеваться в яркую одежду со световозвращающими элементами. Кроме того, в ГИБДД призывают граждан переходить дорогу только в установленных местах.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что ГИБДД не будет выписывать штрафы автомобилистам за нестандартные государственные регистрационные знаки. Как указало издание, данные изменения были внесены Росстандартом в ГОСТ.