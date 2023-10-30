«Газпром» станет совладельцем Aurus

Корпорация «Газпром» частично выкупит премиальный автомобильный бренд Aurus. О покупке доли акций сообщило издание «Ведомости». Энергетическая компания станет совладельцем автопроизводителя в обмен на дальнейшее финансирование и развитие Aurus. В настоящий момент основным акционером отечественной автомобильной марки является государственный институт ФГУП «НАМИ», которому принадлежит 63,5 процента акций. Кроме того, 36 процентами владеет арабский инвестиционный фонд Tawazun. Оставшиеся 0,5 процента принадлежат группе «Соллерс».

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Инсайдеры сообщили, что в рамках сделки «Газпром» может получить до 40 процентов акций Aurus. Причем энергетической корпорации передадут часть доли, которая принадлежит «НАМИ». По предварительным данным, правительство России согласовало передачу части Aurus «Газпрому», однако сроки реализации сделки пока неизвестны.

Кроме того, участники пока не разглашают стоимость будущей сделки. При этом известно, что в обмен на часть акций «Газпром» займется финансированием и развитием российского автопроизводителя. С 2019 года в стране поставили на учет всего 114 премиальных машин Aurus, из которых 54 модели зарегистрировали в нынешнем году.