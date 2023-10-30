В крупных городах спрос на машино-места резко вырос

Спрос на машино-места в крупных городах России за год взлетел почти на 40 процентов. Застройщики при этом не стремятся увеличить число паркингов из-за плохой окупаемости, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

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По данным «Авито Недвижимости», среди мегаполисов потребность в машино-местах больше всего выросла в Уфе — более чем в два раза. Предложение при этом увеличилось лишь на шесть процентов. В Волгограде, где спрос на места хранения авто вырос вдвое, зафиксировано сокращение числа доступных мест хранения автомобилей на два процента. В Санкт-Петербурге спрос вырос на 26 процента при повышении предложения на пять процентов. В столице показатели составили 52 и 16 процентов, соответственно.

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Отмечается, что в столице продажи машино-мест за год увеличились втрое. Стоимость места хранения выросла на 57 процентов, до 142,8 тысячи рублей за квадрат. Предложение сократилось на десять процентов. Цена машино-мест составляет в среднем по России 800 тысяч рублей. Существует и аренда машино-мест, но его покупка для будущей перепродажи или сдачи в аренду окупится только через 15 лет.

Согласно новому законодательству, строительство машино-мест является обязанностью девелоперов, но вопрос остается дискуссионным. Требуется также приблизить проекты к жизни: сейчас коэффициент учитывает только число собственников квартир, а не всех проживающих в жилых комплексах. Как показывает настоящее положение вещей, на тысячу москвичей должно выделяться не меньше 350 машино-мест, отметил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Руководитель направления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков считает, что спрос на машино-места вырос вместе со стоимостью приобретаемых авто. Дорогая машина требует постоянных вложений. Если раньше средняя цена равнялась двум миллионам рублей, то сегодня это уже четыре миллиона. Стоимость авто продолжит идти вверх, но отказаться от него россияне не согласятся, думают эксперты. Гендиректор Key Capital Ольга Гусева называет такой взлет спроса вынужденным из-за разрастающихся зон платной парковки. Спрос на парковки растет на фоне увеличения агломераций и плотности городской застройки, резюмировала вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

Статистика агентства «Автостат» показывает, что число автолюбителей в России не меняется от года к году. В 2020 году на тысячу россиян приходилось 309 машин, в 2021-м — 313, в 2022-м — 318 и в 2023-м — 315. В то же время на тысячу жителей Восточной Европы приходится 400–500 машин.