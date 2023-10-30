Российские водители рассказали, как стать настоящим автомобилистом

Большинство убеждены, что для компетентности важен не стаж на бумаге, а регулярность вождения и реальный опыт

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, ко Дню автомобилиста провели исследование и выяснили, что водители думают о современных автошколах, какие ошибки наиболее распространены среди недавно получивших права и какие советы опытные автолюбители дали самим себе, если бы вернулись в прошлое. В опросе приняли участие более 40 тысяч пользователей медиаресурсов Rambler&Co старше 18 лет из всех регионов России (73% из них мужчины, 27% – женщины). 75% респондентов имеют опыт вождения 15 и более лет.

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Для компетентности автомобилиста важен не стаж на бумаге, а регулярность вождения и реальный опыт — так считает почти половина респондентов (41%). 22% думают, что навык приходит после 3-5 лет за рулем. Другие участники исследования отметили, что человек становится профессионалом за 7-10 лет вождения, некоторые — что хороший водитель должен провести более десяти лет за рулем (по 13%). По мнению 7%, достаточный опыт дают 1-2 года на дороге. 4% опрошенных признают действительно компетентным того, кто управлял автомобилем более двадцати лет.

Результаты исследования показали, что большинство (45%) проявляют терпение и не мешают новичкам в их первых поездках. Стараются держаться подальше от недавних выпускников автошкол 22%. Часть опрошенных придерживаются мнения, что правила для всех одни, и никак не выделяют для себя водителей с небольшим опытом (22%). Только 11% во всем помогают начинающим автомобилистам: например, уступают дорогу и отдают более широкое место для парковки.

Наиболее распространенная ошибка начинающих водителей — неуверенное движение по трассам (28%). 18% считают, что новички слишком часто пользуются гаджетами за рулем. Кроме того, игнорируется негласный автомобильный этикет: начинающие занимают два парковочных места при отсутствии разметки и не понимают условных знаков общения (на это обращают внимание 18% респондентов). Также, по мнению 14% опрошенных, одна из наиболее частых ошибок новичков — несоблюдение скоростного режима. 12% участников исследования считают, что новоиспеченные водители часто игнорируют правила приоритета на дороге. Еще отмечают нежелание включать поворотные сигналы (6%) и нарушение дистанции (4%).

36% участников исследования считают, что в современных автошколах ученики приобретают много теоретических знаний, но мало навыков. 30% опрошенных более категоричны: автошколы дают недостаточно опыта для поездок по дорогам общего пользования, а новоиспеченные водители опасны для окружающих. 18% считают, что автошкола не способна научить абсолютно всем правилам дорожного движения, однако предоставляет достаточно опыта. По мнению 16%, все зависит от личных качеств и современные автошколы дают достаточно навыков.

Большинство респондентов (58%) убеждены, что для компетентности начинающих водителей необходимо больше практических часов с инструктором. 26% считают, что нужны обязательные курсы по безопасному вождению. По мнению 7% участников опроса, в процессе обучения важен контроль за объективностью оценки знаний в ГИБДД. 5% считает, что в автошколах стоит ввести обязательные курсы по экстремальному вождению. Кроме того, опытные водители предлагают ужесточить требования к сдаче экзаменов (3%) и добавить больше теоретического обучения (1%).