Land Rover Discovery, участвоваший в Camel Trophy-1997, выставили на продажу

В 90-е годы Land Rover проводил ежегодные марафоны Camel Trophy. Внедорожники для участия строила сама компания в небольших количествах, поэтому они считаются в наше время большой редкостью. Иногда они появляются в продаже. Например, вот этот Land Rover Discovery, на котором марокканская команда участвовала в Camel Trophy 1997 года.

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Camel Trophy 1997 года проводился в Монголии и отчасти из-за этого сильно отличался от большинства предыдущих соревнований. Он включал в себя несколько дополнительных челленджев, включая греблю на каноэ и велогонку. Поэтому вместе с автомобилем покупатель также получит каноэ и велосипед Lee Cougan.

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Как следствие, Land Rover Discovery 300Tdi, изготовленные специально для этого мероприятия, очень хорошо оборудованы для использования в качестве транспортных средств для такого активного отдыха. Всего было изготовлено 20 автомобилей.

Discovery 300Tdi оснащен рядным четырехцилиндровым дизельным двигателем Land Rover объемом 2495 куб.см мощностью 111 л.с. при 4000 об/мин. В качестве автомобилей сопровождения выступал Defender 110 300Tdi.

Особое оснащение Discovery для Camel Trophy включало каркас безопасности, защиту днища и рулевого управления, модифицированную электрику, лебёдку, шноркель, полный багажник с лестницей и дополнительными фонарями, стальную защиту спереди, дополнительные топливные баки, навигацию Garmin и ряд другого оборудования.

16-дюймовые легкосплавные колёсные диски с пятью спицами обуты во внедорожные шины Falken Wildpeak. Все 20 экземпляров были окрашены в цветовую схему Sandglow Desert, а салон выполнен из бежевого полувинила и тканевой обивки с черными вставками.

Автомобиль также украшен контрастной синей наклейкой на капоте, наклейками с изображением монгольского горного хребта на порогах, наклейками спонсоров и наклейками с марокканским флагом на капоте и задних стеклах.

Продавец описывает автомобиль следующим образом: