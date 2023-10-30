Автопроизводители избавляются от дилеров

В середине октября BMW сообщила, что с 2024 года планирует начать "прямые" продажи автомобилей - по так называемой агентской модели. Портал "АвтоВзгляд" считает, что у этой схемы действительно есть будущее.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

"И вот первыми на глобальном уровне решились обратиться к новым формам ведения бизнеса баварцы. А что, современные IT-инструменты вполне позволяют избавиться от обременительного посредничества фактических перекупщиков и свести, наконец, производителя лицом к лицу с потребителем, чтобы они выясняли свои отношения без участия третьих лиц", - пишет автор материала.

Под глобальным уровнем, вероятно, понимается решение ввести агентскую модель продаж в Польше, Италии и Швеции. Но, внимание, баварцы не будут бросаться в омут с головой - практичность побеждает. Важно сделать примечание: апробация будет происходить на автомобилях марки Mini, а вот модели BMW без дилерского посредничества можно будет купить начиная с 2026 года, и список стран, где будет применён такой подход, пока не разглашается.

Второй момент (и очень важный) - агентская модель продаж активно практикуется компаний Tesla. И показывает положительные результаты от квартала к кварталу. Да, возможно, от страны к стране действуют какие-то особые условия, но купить авто онлайн, сконфигурировав его по своему вкусу, выбрав удобный центр, куда будет доставлена машина, можно сегодня.