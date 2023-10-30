Перечислены самые подозрительные для сотрудников ГИБДД автомобили

KIA, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus являются автомобилями, которые вызывают наибольшее подозрение у сотрудников ГИБДД при перерегистрации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Специалисты пояснили, что автомобили данных брендов угоняют чаще всего.

Кроме того, по словам адвоката московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислава Шурховецкого, с большой долей вероятности отправят на экспертизу Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover. Эти машины тоже часто угоняют, пояснил он.

Также, как отмечается, машины среднего класса невысокой стоимости с так называемыми «блатными» номерами вызывают подозрение у инспекторов.

Адвокат Екатерина Антонов отметила, что машина может быть отправлена на экспертизу и при деформации маркируемой панели с VIN-номером или номером двигателя.