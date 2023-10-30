Крымский мост открыли для движения автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Сообщение об этом появилось в 13:33 в интернет-канале, посвященном оперативной информации на объекте.

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Сообщение о временном запрете движения автотранспорта по Крымскому мосту появилось в 12:18. Таким образом, проезд по мосту был закрыт более часа. Это второе перекрытие 30 октября. Ранее мост не работал для движения автомобилей с 7:36 до 8:25. Власти не объясняют причину перекрытий.

В ночь на 17 июля мост дважды атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки мост получил повреждения, движение по нему было остановлено. При атаке погибли мужчина и женщина, ехавшие на автомобиле на отдых.