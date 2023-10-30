Volkswagen опубликовал первые фотографии универсала ID.7 Tourer

Компания Volkswagen показала электрический универсал ID.7 Tourer. Модель выйдет на европейский рынок в 2024 году и во многом повторит родственный лифтбек ID.7. Можно предположить, что «сараю» достанется электромотор APP550, аналогичное пятидверке оснащение и даже запас хода с топовой батареей емкостью 91 киловатт-час у него составит те же 700 километров.

© Volkswagen

Концептуальный универсал Volkswagen ID. Space Vizzion, который в 2019 году был заявлен как предвестник серийной модели, превратится в ID.7 Tourer. Батарейный «сарай» выйдет на европейский рынок в следующем году и предложит всё то же самое, что лифтбек ID.7, но в более практичном кузове. По коэффициенту аэродинамического сопротивления «турер» лишь слегка уступит лифтбеку — 0,24 вместо 0,23, зато немного превзойдет его по вместительности. С разложенными креслами объем багажника универсала составит 545 литров (у ID.7 — 532 л), со сложенными — 1714.

Volkswagen

В остальном никаких серьезных отличий от лифтбека, скорее всего, не будет. Но полностью раскрыть внешность новинки Volkswagen ещё не готов, а потому скрыл всё свое интересное под камуфляжем с мотивом бабьего лета. Как и ID.7, универсал ID.7 Tourer построен на модульной архитектуре MEB и оснащен электромотором нового поколения мощностью 286 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Подробности оснащения пока неизвестны, однако и тут никаких сюрпризов быть не должно. С большой вероятностью универсалу достанутся центральный дисплей диагональю 15 дюймов, климатическая установка с электронноуправляемыми дефлекторами и проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Volkswagen