Перечислены лидирующие в госзакупках отечественные машины

«Москвич» 3/3е, Lada Granta и Niva Travel приобретают по госзакупкам в России чаще всего. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Тендерплан», которая занимается управлением тендерами.

Минпромторг ранее опубликовал перечень отечественных машин для приоритетного использования госслужащими.

По словам главы компании Максима Кузнецова, госзакупки автомобилей предполагают покупку машин для чиновников, а также для хозяйственных или служебных нужд госучреждений.

«Например, мы видим, что в список Минпромторга наряду с седанами вошли такие модели, как УАЗ СРГ», — указал Кузнецов.

По словам топ-менеджера, в период с января по сентябрь 2023 года власти потратили на покупку машин «Москвич-3» 1,2 млрд рублей.

Также подчеркивается, что на автомобили Lada Granta власти выделили 525,4 млн рублей, на Lada Niva Travel — 144,5 млн рублей.

Кроме того, с начала года власти потратили 63,8 млн бюджетных средств на приобретение локализованных на территории России Haval Jolion.