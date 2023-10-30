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Перечислены лидирующие в госзакупках отечественные машины

«Москвич» 3/3е, Lada Granta и Niva Travel приобретают по госзакупкам в России чаще всего. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Тендерплан», которая занимается управлением тендерами.

Перечислены лидирующие в госзакупках отечественные машины
© globallookpress.com

Минпромторг ранее опубликовал перечень отечественных машин для приоритетного использования госслужащими.

По словам главы компании Максима Кузнецова, госзакупки автомобилей предполагают покупку машин для чиновников, а также для хозяйственных или служебных нужд госучреждений.

«Например, мы видим, что в список Минпромторга наряду с седанами вошли такие модели, как УАЗ СРГ», — указал Кузнецов.

По словам топ-менеджера, в период с января по сентябрь 2023 года власти потратили на покупку машин «Москвич-3» 1,2 млрд рублей.

Также подчеркивается, что на автомобили Lada Granta власти выделили 525,4 млн рублей, на Lada Niva Travel — 144,5 млн рублей.

Кроме того, с начала года власти потратили 63,8 млн бюджетных средств на приобретение локализованных на территории России Haval Jolion.

Ранее стало известно, что российский автосервис установил на Lada Vesta NG автоматическую трансмиссию с гидротрансформатором от Toyota.

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