Mazda выпустила юбилейный роторный двигатель
Mazda недавно вновь взялась за производство автомобилей с роторным двигателем, достигнув важного момента в своей истории.
Следует отметить, что Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, выпущенная в 2012 году, стала первой моделью компании, применяющей эту технологию вновь. Теперь благодаря новой и особой Mazda MX-30, японский автопроизводитель достиг важной вехи, выпустив 2 миллиона автомобилей с роторными двигателями.
Как напомнили журналисты издания SPEEDME.RU, модель Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV оснащена электрическим приводом, где роторный двигатель в основном используется для увеличения запаса хода. Среди других моделей, оборудованных роторными двигателями, можно упомянуть 929, RX-7 и также RX-8.
Компания Mazda достигла своего первого миллиона автомобилей с роторными двигателями уже в 1978 году. В 1986 году была произведена полуторамиллионная Mazda с роторным двигателем.