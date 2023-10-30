Mazda выпустила юбилейный роторный двигатель

Mazda недавно вновь взялась за производство автомобилей с роторным двигателем, достигнув важного момента в своей истории.

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Следует отметить, что Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, выпущенная в 2012 году, стала первой моделью компании, применяющей эту технологию вновь. Теперь благодаря новой и особой Mazda MX-30, японский автопроизводитель достиг важной вехи, выпустив 2 миллиона автомобилей с роторными двигателями.

Как напомнили журналисты издания SPEEDME.RU, модель Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV оснащена электрическим приводом, где роторный двигатель в основном используется для увеличения запаса хода. Среди других моделей, оборудованных роторными двигателями, можно упомянуть 929, RX-7 и также RX-8.