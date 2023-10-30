Онлайн-заявление об убытках по ОСАГО советуют подать в течение 5 дней после ДТП

Для урегулирования убытков по ОСАГО автомобилисты могут подать электронное заявление о страховом возмещении через портал или приложение госуслуг, а также с помощью приложения «Госуслуги Авто». Рекомендуется сделать это в течение пяти рабочих дней после ДТП, заявили в Банке России.

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Специалисты заметили, что сервис «Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО» доступен только для пользователей с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Само ДТП при этом должно быть оформлено по европротоколу. Для подписания документов онлайн потребуется также приложение «Госключ».

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«Если извещение (европротокол) оформлено в бумажном виде, нужно будет приложить его скан или фото. Воспользоваться сервисом можно независимо от формы возмещения: он распространяется как на денежную выплату, так и на ремонт поврежденного транспортного средства», — поделились подробностями на сайте регулятора.

Перечень подтверждающих документов определяется правилами ОСАГО, в частности, потребуются скан или фото извещения об аварии либо номер последнего, банковские реквизиты для перечисления выплаты, подтверждение собственности на транспорт, документ о расходах в случае их наличия.

«Когда страховая компания получит электронное заявление, она направит соответствующее уведомление в личный кабинет заявителя на «Госуслугах». Если каких-то документов не хватает, она сообщит об этом клиенту аналогичным способом», — уточнили эксперты.

Они подчеркнули, что для оценки размера ущерба придется предоставить авто для осмотра. Дату, время и место проведения осмотра страховая компания согласовывает с потерпевшим, уведомление об этом приходит в его личный кабинет на «Госуслугах». «При взаимном согласии потерпевшего и страховой компании оценка ущерба может производиться дистанционно, по фото- и видеоматериалам. В таком случае предоставлять транспортное средство не нужно», — добавили в ЦБ.

В настоящий момент россиянам доступно больше 100 видов страхования. Самые популярные из них — обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), от несчастных случаев и болезней, личного имущества. Но, если не знать всех нюансов, даже с полисом деньги за ту же залитую соседями квартиру можно не получить. Как этого избежать, «Парламентская газета» выясняла накануне Дня российского страховщика, который страна отмечала 6 октября.

Какие бывают страховки, можно узнать из Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Ситуаций, когда без таких полисов не обойтись, немного. Например, свою профессиональную ответственность обязаны страховать нотариусы, депозитарии, кадастровые инженеры, оценщики, арбитражные управляющие и таможенные представители.