Американцам предложили рождественский Cadillac за миллион долларов

Американцам предложили Cadillac за миллион долларов на Рождество
Посмотрите на праздничный Cadillac Celestiq за миллион долларов. Лифтбек с впечатляющей ценой в 975 тысяч долларов (90 миллионов рублей по нынешнему курсу) открывает традиционный список подарков от известного американского универмага Neiman Marcus. Утверждается, что Celestiq в эксклюзивном исполнении Carmen не похож ни на что другое. Его соберут вручную, и покупатель сможет наблюдать и даже участвовать в процессе: поездка в Детройт прилагается.
Cadillac не раскрывает много подробностей об особенном Celestiq. Лифтбеку обещаны «умная» стеклянная крыша и несколько экранов: гигантский 55-дюймовый кластер на передней панели, восьмидюймовый дисплей ниже и два пассажирских диагональю 12,6 дюйма.
Ультра-роскошные автомобили отличаются интерьером, и Celestiq имеет вышеупомянутый 55-дюймовый дисплей, а также 11-дюймовый передний командный центр. К ним присоединяются 8-дюймовый задний командный центр, а также 12,6-дюймовые дисплеи для пассажиров на задних сиденьях.
Также в оснащение войдут адаптивная пневмоподвеска Magnetic Ride Control четвертого поколения, активный контроль крена и фирменный автопилот Cadillac Super Cruise.
Как и «обычный» Celestiq, Carmen оборудуют двухмоторной силовой установкой мощностью порядка 608 лошадиных сил (868 Нм крутящего момента). Аккумулятор емкостью 111 киловатт-часов обеспечивает около 480 километров хода без подзарядки.
Покупатель уникального лифтбека бонусом получит двухдневную поездку на завод Cadillac в Детройте, где сможет наблюдать за ручной сборкой своего Celestiq и пообщаться с дизайнерами. Проживание в отеле, питание в ресторанах и экскурсии входят в стоимость. 25 тысяч долларов, уплаченных за лифтбек, будут переданы Детройтскому оперному театру.
Cadillac Celestiq был представлен летом прошлого года. Флагманский электрокар стал самой дорогой моделью марки, но цена серийной версии почти втрое ниже рождественского эксклюзива: она составляет 340 тысяч долларов (31,6 миллиона рублей).