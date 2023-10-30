Американцам предложили рождественский Cadillac за миллион долларов

Посмотрите на праздничный Cadillac Celestiq за миллион долларов. Лифтбек с впечатляющей ценой в 975 тысяч долларов (90 миллионов рублей по нынешнему курсу) открывает традиционный список подарков от известного американского универмага Neiman Marcus. Утверждается, что Celestiq в эксклюзивном исполнении Carmen не похож ни на что другое. Его соберут вручную, и покупатель сможет наблюдать и даже участвовать в процессе: поездка в Детройт прилагается.

© Neiman Marcus

Cadillac не раскрывает много подробностей об особенном Celestiq. Лифтбеку обещаны «умная» стеклянная крыша и несколько экранов: гигантский 55-дюймовый кластер на передней панели, восьмидюймовый дисплей ниже и два пассажирских диагональю 12,6 дюйма.

Ультра-роскошные автомобили отличаются интерьером, и Celestiq имеет вышеупомянутый 55-дюймовый дисплей, а также 11-дюймовый передний командный центр. К ним присоединяются 8-дюймовый задний командный центр, а также 12,6-дюймовые дисплеи для пассажиров на задних сиденьях.

Neiman Marcus

Neiman Marcus

Neiman Marcus

Также в оснащение войдут адаптивная пневмоподвеска Magnetic Ride Control четвертого поколения, активный контроль крена и фирменный автопилот Cadillac Super Cruise.

Как и «обычный» Celestiq, Carmen оборудуют двухмоторной силовой установкой мощностью порядка 608 лошадиных сил (868 Нм крутящего момента). Аккумулятор емкостью 111 киловатт-часов обеспечивает около 480 километров хода без подзарядки.

Покупатель уникального лифтбека бонусом получит двухдневную поездку на завод Cadillac в Детройте, где сможет наблюдать за ручной сборкой своего Celestiq и пообщаться с дизайнерами. Проживание в отеле, питание в ресторанах и экскурсии входят в стоимость. 25 тысяч долларов, уплаченных за лифтбек, будут переданы Детройтскому оперному театру.