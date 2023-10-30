В АвтоВАЗ оценили эффективность онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене

В АвтоВАЗе сообщили о высокой эффективности программы, предполагающей онлайн-продажи автомобилей Lada по заводской цене, передает «Российская газета».

Напомним, что проект запустили месяц назад.

Для покупки доступны Lada Granta в комплектации Standart (цена составляет 669 900 рублей) и Granta Drive Active (910 900 рублей).

В пресс-службе компании отметили, что «конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту». Там указали на крайне высокий спрос со стороны потребителей.

Также в компании отметили, что динамика подтолкнула расширить модельный ряд в рамках акции. При этом в пресс-службе подчеркнули, что более детальная информация будет раскрыта в начале ноября.

Для приобретения машины без накруток требуется заполнить форму заявки на официальном сайте марки и внести предоплату в размере 10 тысяч рублей, оформить заявку на кредит со ставкой 10,5% и получить одобрение.