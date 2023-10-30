Chery опубликовала фотографии нового Amulet

"РГ" рассказывала о новой линейке Chery - Fengyun, она же Amulet. Первой моделью должен стать гибридный седан бизнес-класса. Эта модель уже известна в России.

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Речь идёт о Chery Arrizo 8. Сначала автомобиль позиционировался просто: Arrizo 8 с гибридной силовой установкой C-DM, но позднее позиционирование поменялось. Седан решили продавать под суббрендом Fengyun, название модели банально упростили - до A8.

Полноценный дебют должен состояться в ноябре, и китайцы предвосхищают его публикациями официальных изображений новинки. Так, показали переднюю часть Fengyun A8 и его салон.

Отличий в дизайне передка прототипа Arrizo 8 C-DM и Fengyun A8 нет никаких за исключением немного трансформированного лого Chery. Габариты автомобилей идентичны: 4757 х 1832 x 1469 мм, размер колёсной базы - 2790 мм.

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В салоне видимые изменения отсутствуют. На "шпионских" фото же был замечен руль с сенсорными панелями управления вместо физических клавиш.

Гибридная трансмиссия, по неофициальным данным, достаточно примитивная, одноступенчатая. Таким образом компания добивается снижения розничной цены на автомобиль. На электричестве запас хода "Амулета" составит около 107 км (по циклу WLTC), в гибридном режиме автономность достигает 1400 км.

Ранее "РГ" писала, что гибридный седан Arrizo 8/A8 будет продаваться в России. Он появится в начале 2024 года.