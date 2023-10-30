«Автотор» собрал секретную партию кроссоверов Dongfeng

В России начали собирать китайский Dongfeng ix7, но это пока секрет. Портал «Китайские автомобили» пишет, что на мощностях калининградского «Автотора» началось производство кроссовера Dongfeng ix7, при этом сам завод такую модель не анонсировал. Журналисты разглядели ix7 на официальных фотографиях «Автотора», которыми предприятие поделилось вместе с релизом о запуске другого китайского автомобиля, BAIC X7. Издание приводит два аргумента в пользу своей теории.

Неанонсированная прежде модель засветилась на двух официальных фотографиях «Автотора»: на снимках запечатлен BAIC X7, производство которого запустили на прошлой неделе, а на заднем плане можно рассмотреть черный кроссовер, не имеющий к BAIC отношения. «Китайские автомобили» узнали в нем Dongfeng ix7 (буквенное написание — Dongfeng Fengon).

Автотор

Автотор

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

Вероятное партнерство «Автотора» и Dongfeng косвенно подтверждает тот факт, что в конце 2022 года калининградская компания зарегистрировала предназначенное для дистрибуции ООО «Восток Ветер Рус». Это название является не совсем точным переводом марки Dongfeng — «восточный ветер». Так, компания «Восточный ветер» является официальным дистрибьютором грузовой техники Dongfeng.

Официальным же дистрибьютором легковых автомобилей Dongfeng выступает «Моторинвест», который буквально на прошлой неделе объявил о расширении модельной линейки в России. В списке значится в том числе и Dongfeng ix7.

Dongfeng ix7 — семиместный кроссовер, который уже продается в Китае. По габаритам он сравним с Exeed VX и у него двухлитровый двигатель, который развивает 231 лошадиную силу. Коробка передач — шестиступенчатый автомат, а привод может быть передним либо полным. На китайском рынке модель стоит от 125,9 до 215,9 тысячи юаней (1,6-2,7 миллиона рублей).