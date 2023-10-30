«Оспортивленная» Lada Vesta начала поступать к дилерам

АвтоВАЗ начал отгружать в автосалоны «оспортивленную» Lada Vesta. Как сообщает паблик RCI News Вконтакте, у официальных продавцов появляются новые Vesta NG с приставкой Sportline в кузове седан. От обычной Весты их отличает атрибутика «горячей» Vesta Sport, которая появится только в следующем году и может стать мощнейшей в истории, получив наддувный агрегат [на 190 сил](https://motor.ru/news/vesta-sport-10-10-2023.htm). Однако у Vesta Sportline мотор 118-сильный.

Lada Vesta NG с приставкой Sportline делают вручную на мощностях подразделения Lada Sport в кузове седан и универсал. Внешнее ее можно распознать по спортивному обвесу с красными акцентами, спойлеру, положенному седану, 17-дюймовым дискам с особым дизайном и расширенным крыльям спереди. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой и черно-красной обивкой.

В числе технических улучшений — оригинальный «раздвоенный» выхлоп, увеличенные тормозные диски, расширенная колея и заниженная подвеска с новыми амортизаторами.

В движение седан приводит 1,6-литровый атмосферный двигатель, выдающий 118 лошадиных сил и 151 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пятиступенчатая механическая коробка передач. Разгон с места до «сотни» занимает немало — 10,9 секунды у седана и 11 у универсала. Максимальная скорость равна 190 и 186 километрам в час соответственно.