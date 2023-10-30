В Россию привезли гибридные китайские кроссоверы в стиле Lamborghini Urus

В России продают новые китайские кроссоверы Forthing T5 Evo, похожие на Lamborghini Urus. Автомобили, представленные концерном Dongfeng весной прошлого года, привезли по схеме параллельного импорта дилеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. У продавцов есть в наличии модели с классическим ДВС и в гибридной модификации. В зависимости от типа силовой установки и уровня оснащения стоимость новинок из Поднебесной составляет от 2,85 до 3,99 миллиона рублей.

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Рестайлинговый Forthing T5 Evo отличается агрессивным дизайном с массивным передним бампером и узкой светодиодной головной оптикой. В аналогичном стиле выполнен Lamborghini Urus. В список опций кроссовера входят 19-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с двумя экранами, камера кругового обзора, а также панорамная крыша, парктроники и передние сиденья с функцией массажа.

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У продавца из Владивостока есть в наличии Forthing T5 Evo с пробегом 90 километров, оборудованный полуторалитровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, который работает в паре с семидиапазонным «роботом». Приобрести кроссовер можно за 2,85 миллиона рублей.

Дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга предлагают купить гибридные модели, силовая установка которых работает на базе 177-сильного двигателя. Кроме того, в состав системы входит двухиловаттная аккумуляторная батарея. Стоимость бензоэлектрических Forthing T5 Evo составляет от 3,8 до 3,9 миллиона рублей.