Geely провела в Китае онлайн-показ нового седана Galaxy E8

По предварительным данным, для «зеленой» четырехдверки будут доступны два варианта батареи. А вот полный привод пока под вопросом. На домашний рынок модель должна выйти до конца текущего года.

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Первые официальные изображения седана Galaxy E8 компания Geely опубликовала в середине октября. А теперь марка провела в Китае онлайн-показ новинки. Правда, презентация была посвящена в основном дизайну, но кое-какие свежие технические подробности тоже есть. Напомним, седан станет третьей и самой дорогой моделью нового семейства Galaxy, созданного специально для электрифицированных машин: E8 присоединится к четырехдверке L6 и кроссоверу L7. Причем если уже продающиеся «шестерка» и «семерка» имеют гибридную установку, то «восьмерка» представлена исключительно в виде электрокара – по крайней мере, пока.

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Флагманский седан «вырос» из концепта Galaxy Light, показанного в начале года в рамках анонса новой серии. От шоу-кара серийному E8 достались мудреная головная оптика, агрессивный передний бампер с дополнительными «изломанными» ходовыми огнями и безрамочные двери с выдвижными ручками. Вот только у товарной модели двери с классическими петлями, тогда как у Geely Galaxy Light передние открывались вверх, а здание – против хода движения. Зато сохранили светящийся нос: в глухую переднюю часть встроено множество диодов, седан может приветствовать своего владельца ну или просто устраивать световое шоу.

Geely Galaxy E8 построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), тогда как Galaxy L6 и Galaxy L7 базируются на «тележке» E-CMA (разновидность CMA, Compact Modular Architecture). Длина флагмана равна 5010 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1465 мм, расстояние между осями – 2925 мм. То есть по своим габаритам E8 сопоставим с электроседаном Exeed Sterra ES/Exlantix E03. Объявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления Cd новинки Geely составляет всего 0,199.

В салоне – единый 45-дюймовый дисплей во всю ширину передней панели. Китайцы пишут, что экран имеет разрешение 8К, антибликовое покрытие и защиту от отпечатков пальцев. Электроника – с чипом Qualcomm Snapdragon 8295. А вот руль не тот, что был на предыдущих фирменных картинках: раньше Geely демонстрировала E8 со штурвалом, теперь же у машины двухспицевая усеченная «баранка». Впрочем, вполне возможно, что тот, первый, вариант предложат в качестве опции. Модели также обещаны система распознавания лиц, проекционный дисплей, вентиляция и обогрев сидений (передние кресла – еще и со встроенными в подголовники динамиками).

Geely

В слитых ранее сертификационных документах для Geely Galaxy E8 был заявлен один электромотор мощностью 272 л.с.: считается, что он расположен на задней оси. При этом не исключено, что впоследствии седан обзаведется двухмоторной установкой, то есть полным приводом. По информации китайских профильных медиа, E8 предложат с двумя вариантами батареи на выбор – емкостью 62 или 76 кВт*ч. В первом случае запас хода составит 550 км по циклу CLTC, во втором – 665 км.

Geely