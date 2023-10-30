Белорусским чиновникам запретили ставить на служебные автомобили «красивые» номера

Прокуратура Белоруссии запретила чиновникам использовать «красивые» номера на служебных машинах. Накануне один из сотрудников государственного предприятия пытался поставить на учет кроссовер Geely Atlas, который ему предоставила компания. Во время регистрации госслужащий попросил выдать ему регистрационный номер с определенной комбинацией цифр и букв. При этом услугу по выбору конкретного знака сотрудник оплатил с помощью средств государственной организации.

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Легальный подбор регистрационного знака в Белоруссии стоит 370 местных рублей (около 10 800 российских). За эту сумму специалисты подберут номера, имеющиеся в наличии в данный момент. При этом в стране существует услуга под названием индивидуальное изготовление номерных знаков, стоимость которой составляет 2 220 белорусских рублей (примерно 64 700 российских).

Оказалось, что белорусские чиновники массово заказывают «красивые» номера для служебных автомобилей. Прокуратура Минской области выявила факты правонарушения, потребовав вернуть уплаченные средства на счет государственных компаний. Ведомство пояснило, что покупка индивидуальных номерных знаков для госслужащих недопустима в стране.