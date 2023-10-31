АвтоВАЗ: доля Lada на рынке достигла 37%

"А уже за 9 месяцев текущего года мы произвели на 15 % больше автомобилей и машинокомплектов, чем за весь 2022 год. И сегодня мы работаем на максимальных скоростях и с высочайшей производительностью труда. Каждые 26 секунд с конвейеров АвтоВАЗа в Тольятти сходит один новый автомобиль. А доля Lada на рынке возросла до 37 %", - сообщил Максим Соколов.