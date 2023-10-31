АвтоВАЗ: доля Lada на рынке достигла 37%

АвтоВАЗ на максимальных скоростях, доля Lada на рынке достигла 37%
Одним из докладчиков расширенного заседания Правительства Самарской области, проводимого губернатором Дмитрием Азаровым, выступил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Он рассказал, как обстоят дела у компании и бренда Lada в частности.
"А уже за 9 месяцев текущего года мы произвели на 15 % больше автомобилей и машинокомплектов, чем за весь 2022 год. И сегодня мы работаем на максимальных скоростях и с высочайшей производительностью труда. Каждые 26 секунд с конвейеров АвтоВАЗа в Тольятти сходит один новый автомобиль. А доля Lada на рынке возросла до 37 %", - сообщил Максим Соколов.
Также топ-менеджер подтвердил планы по работе над обновлением модельной линейки Lada. По словам главы АвтоВАЗа, в течение двух последующих лет будут запущены в серийное производство "ещё четыре принципиально новых модели": седан бизнес-класса Lada Aura, массовый легковой автомобиль Lada Iskra, грузопассажирский электромобиль e-Largus, а также городской кроссовер "В+Кросс" на платформе Vesta.