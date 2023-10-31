В Хакасии из-за снегопада ограничили движение автобусов

Движение пассажирских автобусов на межмуниципальных маршрутах ограничено в Хакасии из-за снегопада. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД республики.

"Сейчас пассажирские автобусы не выезжают с автовокзалов из-за выпавшего снега", - сообщил представитель ведомства, добавив, что это касается только пассажирских автобусов межмуниципальных маршрутов, в населенных пунктах региона общественный транспорт ходит без ограничений.

Движение пассажирского транспорта будет восстановлено после того, как дорожное полотно почистят и приведут в соответствие. В ГИБДД уточняют, что движение автобусов ограничено "во всех направлениях по дорогам регионального и муниципального значения".