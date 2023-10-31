ГИБДД массово проверит кемеровских водителей

В областном центре Кузбасса завтра пройдут массовые рейды ГИБДД.

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Завтра, 1 ноября, в Кемерове сотрудники ГИБДД проведут "Единый день профилактики". Так, на дорогах города пройдут массовые проверки водителей, направленные на пресечение нарушений по перевозке детей-пассажиров.

– Мероприятие направлено, прежде всего, на предупреждение и пресечение правонарушений, способствующих совершению ДТП, – объяснили в городской ГИБДД.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что водителям также необходимо соблюдать скоростной режим, правила проезда перекрестков и пешеходных переходов. Важно и ответственно относиться к безопасности пассажиров, в том числе и детей.

Согласно ПДД, дети в возрасте до семи лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Кроме того, пассажиры от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. При этом на заднем сиденье можно использовать штатные ремни безопасности.