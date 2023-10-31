Все платные парковочные места в Москве будут отмечать синим цветом

Платные парковочные места в столице теперь будут отмечаться синим пунктиром. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В сообщении ведомства говорится, что такая разметка в этом года уже появилась более чем на 90 улицах города. Благодаря новой разметке автовладельцы смогут без лишней путаницы правильно припарковать машину, даже если знак с обозначением типа парковки остался позади.