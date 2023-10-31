Все платные парковочные места в Москве будут отмечать синим цветом
Платные парковочные места в столице теперь будут отмечаться синим пунктиром. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
В сообщении ведомства говорится, что такая разметка в этом года уже появилась более чем на 90 улицах города. Благодаря новой разметке автовладельцы смогут без лишней путаницы правильно припарковать машину, даже если знак с обозначением типа парковки остался позади.
"Синий пунктир для обозначения парковки машин появился на более чем 90 улицах города. Это помогает водителям без сложностей оставить автомобиль там, где разрешена парковка. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работать над созданием удобных и безопасных условий дорожного движения для всех в городе", - добавил Максим Ликсутов.