Самодельные молдинги едва не сделали владельца Lexus террористом

Курьёзный случай произошёл в штате Теннесси, США: владелец Lexus IS смастерил "бамперы" на двери своего автомобиля, чтобы уберечь их от вмятин. Дизайн получился своеобразным и стал поводом для большого переполоха: вызова семи экстренных служб, перекрытия дорог и закрытия школ.

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Бдительные сограждане, увидев на дверях "Лексуса" очень странные накладки, звонили в экстренные службы, сообщая о предположительно взрывном устройстве. В боевую готовность были приведены Управление пожарного маршала, пожаро-спасательное управление, полиция, скорая, дорожные патрули, Агентство по чрезвычайным ситуациям округа Резерфорд и другие.

Торговые точки в торговом центре, расположенном близ парковки, где был оставлен кастомизированный Lexus, закрыли, людей эвакуировали. Также, пишет Carscoops, была закрыта школа. Владелец "Лексуса", стоявший неподалёку от своего припаркованного авто, как ни в чём не бывало смотрел на происходящее вокруг. Окружающие даже не подозревали, что именно этот человек стал причиной переполоха.