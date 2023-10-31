Выпуск электрического Audi Q6 e-tron отложен до марта 2024 года

Разработка новых платформ для электромобилей остается головной болью Volkswagen Group. Сообщается, что выпуск электрического Audi Q6 e-tron опять откладывается, запланированная платформа SSP подвергается капитальному пересмотру, а подразделение программного обеспечения VW будет реорганизовано.

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По данным SPEEDME.RU, релиз электрической версии Audi Q6 e-tron вновь был перенесен и теперь запланирован на март 2024 года. Причиной данной задержки послужила длительная простой в разработке архитектуры PPE. Кроме того, возникли трудности при создании SSP, которая должна стать основой для всей группы Volkswagen в ближайшем будущем. Несмотря на то, что первоначально производство SSP было запланировано на 2025 год, теперь весь проект будет полностью пересмотрен.