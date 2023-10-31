Россиян обязали установить систему ABS на машины с 1 декабря 2023 года

Водителям РФ напомнили о необходимости оснастить авто ABS к 1 декабря 2023 году
С 1 декабря 2023 года в России водителям придется установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.
Также нарушители, использующие несезонные шины, будут подпадать под штраф в размере 500 рублей.
Информация об обязательной установке антиблокировочной системы на автомобилях была предварительно анонсирована с начала ноября 2023 года, но вступление данного требования было перенесено на более поздний срок.
Ранее, с 1 сентября 2023 года, список дефектов автомобилей, запрещающих их эксплуатацию, был обновлен. Госавтоинспекция получила право остановки транспортного средства при обнаружении горящего индикатора неисправности антиблокировочной системы (АБС), выделяя этот элемент как важную часть тормозной системы, критическую для обеспечения безопасности на дороге.