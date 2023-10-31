Россиян обязали установить систему ABS на машины с 1 декабря 2023 года

С 1 декабря 2023 года в России водителям придется установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.

Также нарушители, использующие несезонные шины, будут подпадать под штраф в размере 500 рублей.

Информация об обязательной установке антиблокировочной системы на автомобилях была предварительно анонсирована с начала ноября 2023 года, но вступление данного требования было перенесено на более поздний срок.