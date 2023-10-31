В России появился кроссовер Hyundai ix25

Один из дилеров привез в Россию кроссовер Hyundai ix25, который стал прообразом Creta. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль с 8 тысяч км на одометре просят 2 430 000 рублей.

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В объявлении говорится, что машина без пробега по РФ, на учете не стояла. При этом продавец утверждает, что у ix25 состояние нового автомобиля.

Длина, ширина, высота модели составляют 4300, 1790 и 1635 мм соответственно. Колесная база - 2610 мм. Под капотом - бензиновый "атмосферник" Hyundai G4FL объемом 1,5 литра. Он развивает 115 л.с. мощности и 144 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с бесступенчатым вариатором. Привод - передний.

Внутри - огромный вертикальный планшет, собравший управление многими функциями. Дефлекторы вентиляции расположены горизонтально, новый руль усечен снизу, а рядом с селектором трансмиссии расположилась шайба Terrain Mode.