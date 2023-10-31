Завод Hyundai в России не будет работать до декабря

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, на котором до весны прошлого года собирали Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio, продлил режим простоя по 30 ноября 2023 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Петербурга. Ранее же стало известно, что завод в скором времени будет продан российскому инвестору. Наиболее вероятным кандидатом на покупку называют дилерский холдинг «Авилон».

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«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает с 2010 года. Проектная мощность завода составляет 200 тысяч автомобилей в год, и последнее время там собирали три модели — их выпуск был приостановлен весной прошлого года. Тогда причиной простоя называли трудности с поставками комплектующих. За 2022-й предприятие отразило убыток в размере почти 19 миллиардов рублей, прочие же расходы составили 56 миллиардов. Из них 18,4 миллиарда рублей пришлось на обесценение активов, а еще 6,4 миллиарда — на потери от простоя.

В сентябре 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что в скором времени завод будет продан неназванной российской компании. Интерес к площадке проявлял калининградский «Автотор», который уже производит ряд моделей нескольких китайских марок.

Однако наиболее вероятным кандидатом на покупку площадки СМИ называют «Авилон». Этот дилерский холдинг ранее приобрел другой пустующий завод — предприятие Volkswagen Калужской области.