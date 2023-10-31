Стартовал капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутово

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.