Стартовал капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутово
На Варшавском шоссе в районе Северное Бутово начался капитальный ремонт эстакады, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что полностью движение запрещать не будут, планируется лишь поэтапное перекрытие полос.
«Заменим защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию, деформационные швы, проведем локальный ремонт железобетонных поверхностей пролетных строений и ограждений. На финальном этапе уложим прочное асфальтобетонное покрытие. Дополнительно отремонтируем системы водоотведения», – поясняется в канале.