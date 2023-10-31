Платные парковочные места в Москве отметят особой разметкой

В столице РФ все платные парковочные места будут отмечены синей разметкой. Благодаря данному шагу водители будут правильно припарковать автомобили, если знак с типом парковки остался позади, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В Дептрансе обратили внимание на то, что в 2022 году такую разметку уже поместили более чем на 90 улицах города.

По словам вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, власти города продолжают создавать удобные и безопасные условия дорожного движения для всех в столице.

Минувшим летом в России была внедрена новая экспериментальная разметка. Она будет нанесена на восемь участков трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч.

Ранее в пресс-службе компании «Яндекс» сообщили о запуске высокодетализированной карты для водителей с разметкой дороги, парковочными местами и островками безопасности. «Яндекс Карты» первыми в России разработали такую опцию. Речь идет о карте нового поколения.

Нововведения можно заметить и при подключении к CarPlay или Android Auto.