В Москве платные парковочные места отметили синим цветом

Платные парковочные места отметили синей разметкой в Москве
Все платные парковочные места в столице отметят синим цветом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.
Выделенная особым цветом разметка появилась уже более чем на 90 улицах города. Данные мероприятия были предприняты для помощи водителям: если не заметили знак или уже его проехали, при помощи разметки можно точно определить место, где можно припарковать автомобиль платно.
Синий пунктир на данный момент помогает владельцам автомобилей оставить машину в разрешенном месте. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в городе продолжается работа по созданию безопасных и удобных условий на дорогах для всех жителей, такую задачу ранее поставил мэр Москвы Сергей Собянин.