Парковка в Москве станет бесплатной на два дня

Как сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, в честь Дня народного единства в Москве отменят плату за парковку. Стоянку сделают бесплатной для автомобилистов в субботу 4 ноября и в понедельник 6 ноября. Это касается всех улиц города, включая зоны с повышенными тарифами 380 и 450 рублей за час.

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В воскресенье 5 ноября будет действовать обычный воскресный режим. То есть водители смогут бесплатно оставлять свои автомобили только на некоторых улицах. Парковка в зонах с повышенными тарифами в этот день останется платной.

Также в сообщении дептранса отмечено, что парковки со шлагбаумами в эти дни будут работать в прежнем режиме.

Штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет пять тысяч рублей. Оспорить его можно в общем порядке в течение 10 суток.