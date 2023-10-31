Парковка в Москве станет бесплатной на два дня
Как сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, в честь Дня народного единства в Москве отменят плату за парковку. Стоянку сделают бесплатной для автомобилистов в субботу 4 ноября и в понедельник 6 ноября. Это касается всех улиц города, включая зоны с повышенными тарифами 380 и 450 рублей за час.
В воскресенье 5 ноября будет действовать обычный воскресный режим. То есть водители смогут бесплатно оставлять свои автомобили только на некоторых улицах. Парковка в зонах с повышенными тарифами в этот день останется платной.
Также в сообщении дептранса отмечено, что парковки со шлагбаумами в эти дни будут работать в прежнем режиме.
Штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет пять тысяч рублей. Оспорить его можно в общем порядке в течение 10 суток.
Ранее власти объявили о повышении стоимости платной парковки и эвакуации автомобилей. С 15 октября выросла цена эвакуации машин нарушителей, а с 7 ноября будут скорректированы парковочные тарифы. На части улиц стоянка подешевеет, но на большинстве станет дороже. Также в некоторых местах платная парковка появится впервые — «по просьбам местных жителей».