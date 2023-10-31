Большинство россиян готовы купить машину «серым» путем

Две трети россиян хотят купить «параллельно-импортный» автомобиль. Почти треть из них только обдумывают покупку, а восемь процентов уже успели купить машину, выяснили аналитики СК «Росгосстрах» и сервиса «Автокод». При этом 40 процентов в целом готовы к такому приобретению, но спешить не хотят. Из всего ассортимента автомобилей, импортируемых по альтернативным каналам, россиян больше всего интересуют японские и европейские.

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Японскую машину планируют приобрести 43 процента опрошенных, европейскую — 31 процент. Еще 17 процентов рассматривают корейские модели и шесть процентов — американские. Наиболее востребованы «параллельно-импортные» Toyota: они интересуют 41 процент потенциальных покупателей. Далее следуют Kia (17 процентов), BMW (15 процентов), Honda (14 процентов) и Hyundai (13 процентов).

Большинство хотели бы приобрести кроссовер, 39 процентов — внедорожник. Седаны привлекают примерно четверть респондентов, универсалы — 21 процент.

Более половины опрошенных (61 процент) предпочли бы автомобиль с пробегом. При этом на «серый» автомобиль каждый второй россиянин готов потратить от одного до трех миллионов рублей, а 22 процента — менее миллиона. От трех до пяти миллионов рублей выложат 20 процентов участников исследования, а более дорогие могут себе позволить только восемь процентов.