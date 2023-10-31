Большинство россиян готовы купить машину «серым» путем

Две трети россиян хотят купить «параллельно-импортный» автомобиль. Почти треть из них только обдумывают покупку, а восемь процентов уже успели купить машину, выяснили аналитики СК «Росгосстрах» и сервиса «Автокод». При этом 40 процентов в целом готовы к такому приобретению, но спешить не хотят. Из всего ассортимента автомобилей, импортируемых по альтернативным каналам, россиян больше всего интересуют японские и европейские.
Японскую машину планируют приобрести 43 процента опрошенных, европейскую — 31 процент. Еще 17 процентов рассматривают корейские модели и шесть процентов — американские. Наиболее востребованы «параллельно-импортные» Toyota: они интересуют 41 процент потенциальных покупателей. Далее следуют Kia (17 процентов), BMW (15 процентов), Honda (14 процентов) и Hyundai (13 процентов).
Большинство хотели бы приобрести кроссовер, 39 процентов — внедорожник. Седаны привлекают примерно четверть респондентов, универсалы — 21 процент.
Более половины опрошенных (61 процент) предпочли бы автомобиль с пробегом. При этом на «серый» автомобиль каждый второй россиянин готов потратить от одного до трех миллионов рублей, а 22 процента — менее миллиона. От трех до пяти миллионов рублей выложат 20 процентов участников исследования, а более дорогие могут себе позволить только восемь процентов.
С 1 октября 2023 года Минпромторг запретил ввоз автомобилей концернов, которые официально присутствуют на рынке. Это значит, что купить «серые» машины из Китая дешевле рыночной цены не получится, когда на складах иссякнут запасы уже ввезенных автомобилей.