Составлен рейтинг лучших отечественных авто всех времен

Россияне, принявшие участие в опросе сервиса «СберАвто» и портала Quto.ru, назвали лучшими отечественными машинами всех времен ВАЗ-2106 и Lada Niva. Об этом рассказали «Известия».

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За ВАЗ-2106 и Lada Niva проголосовали по 14 процентов респондентов. Также в топ-5 лучших российских машин вошли «копейка» ВАЗ-2101 (за эту модель проголосовали 13 процентов опрошенных), Lada Vesta (десять процентов) и ГАЗ-31105 «Волга» (восемь процентов).

Также в рейтинг лучших отечественных авто вошли ВАЗ-2115 «Самара», ГАЗ-13 «Чайка» и «Москвич-412» (эти машины набрали по семь процентов голосов). Еще пять процентов респондентов отдали голос за Aurus Senat, а по три процента — за УАЗ-450 («буханка») и Lada Priora.

Среди лучших характеристик отечественных авто россияне часто указывали простоту в обслуживании (45 процентов) и доступные цены (24 процента), а 13 процентов заявили о высокой надежности старых модель отечественных авто.

Участники опроса чаще всего рассматривали для будущей покупки Lada Vesta (23 процента), Lada Niva (15 процентов) и Lada X-Cross (11процентов).